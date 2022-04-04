В Гюмри произошла перестрелка

4 апр. 12:42

В воскресенье в Гюмри произошла стрельба, пострадавших в результате ЧП нет.

Оперативно-розыскные мероприятия показали, что 3 апреля около 17:30 ранее судимый 42-летний мужчина поссорился на бытовой почве с другим 42-летним местным жителем. Первый выстрелил из охотничьего ружья в сторону машины Nissan March, принадлежащей оппоненту, после чего скрылся.

Сигнал о ЧП в квартале Муш поступил в местную полицию, прибывшие на место оперативники обнаружили два автомобиля «Мерседес», однако участников инцидента поблизости не оказалось, сообщает пресс-служба полиции.

Позже стрелявший был обнаружен и задержан, оружие конфисковано.

Также полиция нашла поврежденный выстрелами автомобиль.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.