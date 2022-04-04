Лукашенко призвал решить вопрос с айтишниками в Беларуси

4 апр. 12:38

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует обсудить с резидентами Парка высоких технологий развитие IT-технологий и ситуацию с оттоком кадров в этой отрасли.

"В свое время без всякой моды создали Парк высоких технологий. Он свою роль сыграл и играет в настоящее время. Я хочу, чтобы вы сегодня эту тему затронули и проинформировали меня, что там происходит в этом парке, насколько там тенденция оттока кадров. Как меня информируют: такой уж там отток, что завтра погибнет Беларусь без айтишников", - сказал президент республики во время доклада по проекту указа об органе госуправления в сфере цифрового развития.

Он также призвал разобраться с IT-технологиями и IT-парками, чтобы создать равные условия для всех субъектов хозяйствования. "Нам надо посмотреть с точки зрения безопасности, насколько это опасно для Беларуси. С другой точки зрения, надо все-таки разобраться с IT-технологиями, IT-парками и с этими айтишниками, чтобы у нас были равные условия для всех. Время пришло для того, чтобы решать эти вопросы", - цитирует президента республики "Интерфакс".

Напомним, Парк высоких технологий (ПВТ) - особая экономическая зона со специальным налогово-правовым режимом. Она действует в Беларуси с 2005 года для развития IТ-бизнеса.