Зеленский и Сорос стали противниками премьера Венгрии

4 апр. 12:31

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своей речи после победы правящей партии "Фидес" на прошедших в воскресенье парламентских выборах внес президента Украины Владимира Зеленского в список противников партии.

"Мы до конца жизни будем помнить эту победу, так как нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов", - приводит его слова "Известия".

В своей речи Орбан назвал своими противниками Владимира Зеленского, конкурентов из коалиции проевропейских политических сил, миллиардера Джорджа Сороса, "бюрократов" Евросоюза и международные СМИ.