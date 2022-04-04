Российские авиакомпании снова летают в Египет

4 апр. 11:52

Две российские авиакомпании в минувшие выходные выполнили рейсы в Египет и обратно на самолетах российского и иностранного производства.

Как сообщает TourDom,"Азимут" в ночь на 3 апреля совершил первый чартерный полет по маршруту Минеральные Воды – Шарм-эш-Шейх на самолете Sukhoi Superjet 100, полет продолжался 3,5 часа, после чего борт вернулся в Минводы и в течение воскресенья успел слетать также в Тель-Авив и обратно.

"Организаторы программы планируют летать в Шарм-эш-Шейх по четвергам и воскресеньям, а с 9 апреля "Азимут" начнет полеты из Минвод в Хургаду по средам и субботам", - приводит данные РИА Новости.

Также в субботу из Жуковского в Шарм-эш-Шейх отправился первый рейс по заказу туроператора "Библио-Глобус". Рейс был осуществлен на дальнемагестральном Boeing 777-200 авиакомпании Red Wings.