ВЦИОМ: каждый десятый россиянин хочет эмигрировать

4 апр. 11:51

Уехать жить в другую страну хочет каждый десятый россиянин (10%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного в марте. В прошлом году об эмиграции мечтали 16% респондентов.

Чаще из России хотят уехать мужчины (14%), для сравнения - женщины (6%).

Желания уехать из страны на постоянное жительства нет у 88% сограждан. Почти половина (45%)опрошенных считают, что те, кто уехал, когда-нибудь вернутся, а 33% в этом сомневаются. Российские эмигранты могут вернуться когда в России жизнь наладится - так считают 15% опрошенных, когда жизнь станет хуже в той стране, куда они уехали - 10%, из-за русофобии - 12%.

Россияне назвали основные причины эмиграции: ради заработка или улучшения материального положения (29%), в поисках легкой жизни (24%), ради будущего детей (17%), ради более высоких социальных гарантий (13%), чтобы посмотреть мир (10%).

На фоне спецоперации на Украине изменились мотивационные факторы миграции, отметила советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова. "Не только нестабильная экономическая ситуация, но и стремительный рост русофобии в ряде стран мира заставляют рассматривать сегодня мир через призму зон индивидуальной безопасности (экономической, физической, психологической), отодвигая критерии комфорта и благополучия. При этом среди рассматривающих возможность переезда в другую страну четко выражено понимание, что такое решение вряд ли стоит принимать в надежде на более легкую жизнь", - рассказала она.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 16 марта 2022 года, в нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.