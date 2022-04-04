Оппозиция раскрыла правду: Армения продолжает засылать военных в Ханкенди

4 апр. 12:00

Депутат фракции националистического блока "Армения" Гегам Манукян сообщил в интервью армянским СМИ, что официальный Ереван, несмотря на заявления о желании достичь мира с Азербайджаном, продолжает засылать военных в Карабахский экономический район АР, где сейчас размещены российские миротворцы.



"Вопрос номер один для большинства граждан нашего общества - это безопасность. Люди чувствуют себя беззащитными. Хочу отметить очень печальный факт. Многие родители после войны надеялись, что их дети больше не будут служить на опасных фронтах, не будут служить в Карабахе, но сегодня они видят, что дети находятся в гораздо худших условиях. Власти солгали", - заявил депутат.

Гегам Манукян подчеркнул, что обещание властей не отправлять срочников на боевые позиции является обманом. "В реальности родители видят, что их сыновей на самом деле отправили на передовую", - обратил внимание политик, добавив, что в настоящее время крайне высока вероятность новых боевых действий против Азербайджана.