"Азимут" будет летать в Турцию и ОАЭ

4 апр. 11:38

Росавиация выдала авиакомпании "Азимут" допуск к выполнению рейсов в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ), Стамбул и Анталью (Турция).

Согласно приказу ведомства, который опубликован в понедельник, перевозчик получил допуск к выполнению рейсов из Махачкалы, Минеральных Вод и Сочи в Дубай, а также из Минеральных Вод в Анталью и Стамбул.

Ожидается, что все рейсы будут выполняться семь раз в неделю, кроме рейса в Стамбул - туда запланирован 21 перелет в неделю.

Кроме того, "Азимут" получил допуск на полеты в Нур-Султан и Алмату (Казахстан), в Бишкек (Киргизия), а также из Москвы, Минеральных Вод и Сочи в Ташкент (Узбекистан).