В России выявили 15 291 новый случай коронавируса

4 апр. 11:29

За минувшие сутки в России выявили 15 291 новый случай заражения коронавирусом.

В Петербурге новых случаев 759, в Москве - 698, в Подмосковье - 251. В Краснодарском крае - 165, в Ставропольском крае - 140, в Крыму - 174, в Дагестане - 34, в Кабардино-Балкарии - 33, в Адыгее - 41, в Карачаево-Черкесии - 18, в Северной Осетии - 21, в Ингушетии - 26, в Чечне - 37.

Общее число инфицированных достигло в России 17 912 157.

Госпитализированы за сутки 1 571 человек. Выздоровели за сутки 32 850 человек, с начала пандемии - 16 997 877.

Умерли за сутки 287 пациентов, за все время - 369 995.