В Нальчике открылось первое в Кабардино-Балкарии арт-пространство "Периметр", здесь будут проводиться лекции, фестивали, кинопоказы, воркшопы и ярмарки.
Инициаторами создания платформы выступили активисты института развития города Нальчика "Арт-зал "Платформа".
Площадка находится во дворе дома 17 на пешеходной части Кабардинской улицы.
В Нальчике открылось перовое в КБР арт-пространство
В Нальчике открылось первое в Кабардино-Балкарии арт-пространство "Периметр", здесь будут проводиться лекции, фестивали, кинопоказы, воркшопы и ярмарки.
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