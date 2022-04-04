В Нальчике открылось перовое в КБР арт-пространство 

4 апр. 11:09

В Нальчике открылось первое в Кабардино-Балкарии арт-пространство "Периметр", здесь будут проводиться лекции, фестивали, кинопоказы, воркшопы и ярмарки.

Инициаторами создания платформы выступили активисты института развития города Нальчика "Арт-зал "Платформа".

Площадка находится во дворе дома 17 на пешеходной части Кабардинской улицы.