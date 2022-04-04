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В Нальчике открылось перовое в КБР арт-пространство 

В Нальчике открылось перовое в КБР арт-пространство 

В Нальчике открылось первое в Кабардино-Балкарии арт-пространство "Периметр", здесь будут проводиться лекции, фестивали, кинопоказы, воркшопы и ярмарки. 
Инициаторами создания платформы выступили активисты института развития города Нальчика "Арт-зал "Платформа". 
Площадка находится во дворе дома  17 на пешеходной части Кабардинской улицы.

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