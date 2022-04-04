МИД Азербайджана: с нетерпением ждем дальнейшего развития отношений с Россией

4 апр. 11:02

Россия и Азербайджан 4 апреля отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Поздравление в связи с этим опубликовано в Twitter министерства иностранных дел Азербайджана.

"Мы передаем самые добрые пожелания правительству и народу России. С нетерпением ждем дальнейшего развития стратегических отношений между Азербайджаном и Россией", - говорится в публикации.

Ранее МИД России также поздравил коллег с 30-летием дипотношений.

"Азербайджан – важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения", - отметили в российском ведомстве.