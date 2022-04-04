Ильхам Алиев Владимиру Путину: 30 лет отношения России и Азербайджана укрепляются на основе уважения и доверия

4 апр. 11:01

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с 30-летием установления азербайджано-российских дипломатических отношений.

В своей поздравительной телеграмме он отметил, что отношения между государствами успешно развиваются и укрепляются в духе стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и доверия, учета интересов друг друга.

"Сегодня большое удовлетворение вызывают наши межгосударственные связи, характеризуемые активным политическим диалогом, плодотворным сотрудничеством в торгово-экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других сферах. Ярким свидетельством динамичного развития двусторонних отношений являются устойчивый рост взаимной торговли и инвестиций, солидная договорно-правовая база, эффективная реализация совместных проектов и инициатив в разных областях", - говорится в поздравлении.

Алиев подчеркнул, что отрадно, что год 30-летия установления дипотношений совпал с подписанием Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией. Он напомнил, что документ зафиксировал качественно новый уровень, на который вышли отношения между странами за тридцатилетний период.

Глава республики также рассказал, что позитивное влияние на динамику развития отношений и углубления взаимодействия между государствами оказывают регулярные контакты на высшем уровне и взаимные встречи и визиты.

Президент Азербайджана особо выделил роль культурно-гуманитарных отношений в укреплении дружбы, добрососедства и взаимопонимания между народами двух стран, "связанными глубокими историческими корнями, духовной и культурной близостью".

"Сотрудничество в области культуры и образования, всемерная поддержка русского языка и русской культуры на государственном уровне в Азербайджане, обучение на русском языке в азербайджанских школах и высших учебных заведениях наглядно подтверждают значение, которое мы придаем гуманитарной повестке нашего партнерства", - сказано в тексте.

Алиев выразил убеждение, что совместными усилиями Азербайджан и Россия продолжат реализовывать актуальные задачи двустороннего сотрудничества и открывать новые возможности для укрепления двусторонних отношений в интересах народов двух государств.

В заключение, президент Азербайджана пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу России - благополучия и процветания.