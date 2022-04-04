Доля рубля в торговле стран ЕАЭС составляет 74%

4 апр. 10:56

Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза превышает две трети, и есть возможность ее нарастить, сообщил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

"Если говорить о взаимной торговле, то во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС достигнуты серьезные успехи: в период с 2013 по 2020 год платежи в национальных валютах увеличились с 63 до 74%. Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Беларусью, 63% - с Казахстаном и 58% - с Киргизией", - рассказал министр.

Доля рубля может вырасти. По словам Глазьева, сейчас 40% торгового оборота с Киргизией обслуживается в долларах, в торговле с Казахстаном - 28%.

Министр считает, что дальнейшее наращивание доли нацвалют во взаимных расчетах стран ЕАЭС будет зависеть от углубления их торгово-экономических отношений, от структуры торговли и уровня ее диверсификации.

"Курс на дедолларизацию стран ЕАЭС будет зависеть от способности стран снизить уровень внешних рисков и от реализации комплекса поддерживающих мер, таких как интеграция национальных платежных систем, хеджирование валютных рисков, обеспечение биржевой ликвидности по прямым валютным парам", - указал он.