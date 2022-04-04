Чечня стала лидером рейтинга регионов с наименьшими темпами роста преступности

4 апр. 10:40

По итогам января и февраля наименьшие темпы роста преступности зафиксированы в Чечне, информирует МВД России. На втором месте расположилась Тува, тройку лидеров замкнула Оренбургская область.

Так, согласно статистике ведомства, темпы прироста числа преступлений в Чечне сократились на 32,3%, в Туве – на 31,4%, в Оренбургской области – 17,1%. Также в пятерке лидеров – Хакасия — (15,9%) и Магаданская область (15,1%).

Антилидерами рейтинга стали Севастополь (26,6%), Чукотский автономный округ (25,4%), Калмыкия (14,7%), Орловская (10,6%) и Калининградская (9,0%) области, передает ТАСС.