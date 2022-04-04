В США назвали Байдена худшим президентом в истории

4 апр. 10:36

Экс-вице-президент США Майк Пенс считает действующего главу государства Джо Байдена самым худшим лидером страны в современной истории США. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что Байден причинил больше вреда Америке, чем любой другой президент. По его словам, сейчас США страдают самым худшим кризисом в истории. Пенс обратил внимание на то, что за последние 14 месяцев инфляция в стране достигла 40-летнего максимума, а стоимость топлива возросла на 70%.

Кроме того, Пенс напомнил об ошибках действующей администрации в борьбе с COVID-19 и о "катастрофическом" уходе из Афганистана.