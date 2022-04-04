В Иране назвали причину остановки диалога по ядерной сделке

4 апр. 10:29

Приостановка переговоров по ядерной сделке в Вене вызвана тем, что Белый дом пытается использовать ситуацию для решения внутриполитических задач, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"То, что произошло Вене, - это приостановка [переговоров] по вине США, - сказал он на пресс-конференции.

Далее Хатибзаде уточнил, что президент США Джо Байден и Белый дом еще не приняли решение по этому вопросу. "Власти США сделали ситуацию вокруг ядерной сделки частью внутренней политики", - отметил он, добавив, что в том случае, если США готовы к подписанию соглашения, то "они должны принять политическое решение".