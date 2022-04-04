МИД России опубликовал поздравление в связи с 30-летием дипотношений с Азербайджаном

4 апр. 10:22

Россия и Азербайджан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, поздравление по этому случаю опубликовало министерство иностранных дел России.

В ведомстве напомнили, что основополагающими двусторонними документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между РФ и Азербайджаном от 3 июля 1997 года и Декларация о дружбе и стратегическом партнерстве между РФ и Азербайджаном от 3 июля 2008 года. Всего между двумя странами за эти годы подписано свыше 150 международно-правовых актов.

"Азербайджан – важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Активно развивается сотрудничество на высшем уровне, по линии внешнеполитических ведомств, а также – по парламентской линии, на уровне руководителей ключевых ведомств", - отметили в МИД России.

Между Россией и Азербайджаном успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество. "Азербайджан является основным торговым партнером России среди стран СНГ – не членов Евразийского экономического союза. Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Важным элементом двустороннего взаимодействия является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Страны реализуют план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества на период до 2024 года, включающий пять дорожных карт, которыми предусмотрено снятие барьеров в торговле, развитие транспортной инфраструктуры, создание совместных наукоемких производств, использование российских технологий для повышения эффективности азербайджанской экономики, рост взаимных туробменов.

Также Россия и Азербайджан развивают военно-техническое сотрудничество. "Россия в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ активно содействует процессу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Динамично развивается сотрудничество на каспийском треке. Россия и Азербайджан ратифицировали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Она открывает широкие возможности для взаимодействия в рамках каспийской пятерки", - сообщили в ведомстве.

Среди приоритетных направлений - российско-азербайджанское сотрудничество в культурно-гуманитарной и образовательной сферах. "В школах и вузах Азербайджана доступно обучение на русском языке. С 2010 года в Баку работает филиал Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, а с 2015 года – филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова", - напомнили в российском министерстве.

Страны динамично расширяют межрегиональное сотрудничество. С Азербайджаном сотрудничают 72 из 83 российских субъектов. Активными партнерами республики являются Дагестан, Татарстан, Москва и Санкт-Петербург, Подмосковье, Астраханская, Саратовская, Свердловская, Челябинская области и другие регионы, указали в ведомстве.

2В будущее российско-азербайджанских связей смотрим с оптимизмом. Убеждены, что их дальнейшее углубление отвечает коренным интересам граждан наших стран, призвано способствовать упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе. В России искренне хотят видеть Азербайджан процветающим, открытым для самого широкого сотрудничества государством", - заключил глава МИД России Сергей Лавров.