Холод заставляет Европу снова тратить газ из хранилищ

4 апр. 10:06

Похолодание, пришедшее в Европу в апреле, привело к новым тратам газа из подземных хранилищ вместо восстановления запасов.

По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, ПХГ Евросоюза с 22 по 30 марта показывали, что закачка превышала отбор, с 31 марта они перешли в нетто-отбор; 1 апреля чистый отбор из хранилищ увеличился. На утро 3 апреля (по итогам газовых суток) запасы сократились до 26,29%.

Температура воздуха в Европе в начале этого апреля оказалась вблизи минимальных значений, неделя 4-10 апреля в среднем ожидается на 7 градусов холоднее, чем температура воздуха в двадцатых числах марта.

Отбор газа мог бы быть еще больше - ситуацию облегчает сильный ветер, сопровождающий похолодание, он делает ветряную энергогенерацию довольно производительной.

К 1 ноября, согласно директиве Еврокомиссии, обязательный уровень запасов в ПХГ Европы должен составить 80% от нынешних уровней - Европе потребуется закачать 60 млрд куб м газа.

"Это очень серьезный вызов, учитывая, в том числе суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ", - отметили ранее в "Газпроме".