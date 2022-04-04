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Иран готов помочь Катару провести ЧМ-2022

Иран готов помочь Катару провести ЧМ-2022

Президент Ирана Эбрахима Раиси провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани,  ходе которого выразил готовность оказать помощь в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года.

Эмир Катара в ходе разговора поздравил Раиси с началом священного месяца Рамадан, призвав к активизации возможностей для расширения всеобщих связей двух стран.

"Тегеран и Доха могут предпринять эффективные шаги в рамках интересов народов и стабильности и безопасности региона", - сказал он.

Раиси подчеркнул также, что Тегеран приветствует расширение сотрудничества с Дохой в различных областях ради целей укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества.

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