Иран готов помочь Катару провести ЧМ-2022

4 апр. 10:01

Президент Ирана Эбрахима Раиси провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани, ходе которого выразил готовность оказать помощь в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года.

Эмир Катара в ходе разговора поздравил Раиси с началом священного месяца Рамадан, призвав к активизации возможностей для расширения всеобщих связей двух стран.

"Тегеран и Доха могут предпринять эффективные шаги в рамках интересов народов и стабильности и безопасности региона", - сказал он.

Раиси подчеркнул также, что Тегеран приветствует расширение сотрудничества с Дохой в различных областях ради целей укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества.