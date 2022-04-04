Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с 30-летием установления дипломатических отношений России и Азербайджана

4 апр. 9:51

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летий установлениях дипломатических отношений между странами.

В своем сообщении российский лидер отметил, что за прошедшие десятилетия для развития отношений России и Азербайджана, основывающихся на традициях дружбы и взаимного уважения, удалось сделать многое. "Расширяется конструктивный политический диалог, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах", - сказано в поздравлении.

Путин в письме напомнил, что Россия и Азербайджан совместно работают над упрочением мира и безопасности на Южном Кавказе, опираясь на подписанные в 2020 и 2021 годах трехсторонние соглашения.

"Нынешний год ознаменован важным достижением – подписанием Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном. Уверен, что вывод двусторонних отношений на новый, качественно более высокий уровень отвечает коренным интересам наших народов", - отметил Владимир Путин, пожелав в заключение письма Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов, а всем жителям Азербайджана - благополучия и процветания.

Кроме того, своих азербайджанских коллег поздравило министерство иностранных дел РФ. В своем Telegram-канале ведомство подчеркнуло, что Азербайджан является важным и стратегическим партнером России.

"В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", - говорится в поздравлении.

Также в МИД рассказали об успешном развитии российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Как напомнили в ведомстве, Азербайджан является ключевым торговым партнером России среди стран СНГ – не членов ЕАЭС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении убежден, что дальнейшее углубление российско-азербайджанских отношений отвечает коренным интересам граждан двух стран, призвано способствовать упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе. "В России искренне хотят видеть Азербайджан процветающим, открытым для самого широкого сотрудничества государством", - добавил глава МИД РФ.