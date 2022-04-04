Мать и двое детей едва не погибли от угарного газа в Ингушетии

4 апр. 9:50

Три человека попали в больницу с отравлением угарным газом в ингушской Назрани, информирует ГУМЧС по региону.

Стало известно что в детскую больницу с признаками отравления угарным газом поступили двое детей 2006 и 2009 годов рождения. Также в Ингушскую республиканскую клиническую больницу доставлена их 45-летняя мать.

Установлено, что отравление угарным газом произошло из-за отсутствия дымохода. "Состояние пострадавших после оказания специализированной медицинской помощи стабильное", - предает "Интерфакс".