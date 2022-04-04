В России на смену Coca-Cola пришла отечественная Cola Grink

4 апр. 9:45

Российский производитель минеральных вод и напитков Slavda Group запускает выпуск аналога колы - Cola Grink, пишет РИА Новости.

В начале марта Coca-Cola сообщила, что приостанавливает деятельность в России.

"Группа компаний "Славда" сообщает о запуске производства и старте продаж нового продукта – напитка Cola Grink. Новый вкус, ставший дополнением серии напитков Grink, будет представлен в магазинах уже на этой неделе", - сообщили в пресс-службе приморского предприятия.

В компании рассказали, что напиток изготовлен на основе природной минеральной воды и обладает вкусом классической колы. Завод "Скит" разливает напиток в упаковке 0,5 литра и 1,4 литра.

Как рассказал гендиректор ООО "Славда групп" Роман Антипьев, торговые сети стали обращаться к компании с просьбами разработать свою колу в начале марте. "И мы отреагировали на возникший спрос. Наши технологи оперативно отработали задачу, чтобы в кратчайшие сроки выпустить новый для нашей линейки продуктов газированный напиток с классическим вкусом колы", - сообщил он.