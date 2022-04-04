Вузы РФ потеряли легальный доступ к иностранным научным журналам

4 апр. 9:35

Порядка 15 крупнейших мировых издателей научных журналов приостановили продажу своей продукции и услуг российским и белорусским организациям

Таким образом, как сообщает "Коммерсантъ", вузы и научные организации из России потеряли легальный доступ к иностранным научным базам и журналам. При этом подчеркивается, бойкот направлен только на исследовательские организации, а научные статьи российских и белорусских ученых по-прежнему будут публиковаться.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов назвал данную ситуацию "научно-информационной блокадой". По его словам, Россия лишится 97,5% мировой научной продукции, распространяемой по подписке. Доступ к научным журналам и базам Россия оплачивает через Российский фонд фундаментальных исследований. В прошлом году на эти цели было потрачено 3,7 млрд рублей.