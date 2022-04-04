Премьер Пакистана снят со своего поста

4 апр. 9:22

Имран Хан снят с должности премьер-министра Пакистана после роспуска парламента страны, сообщает пресс-служба правительства республики.

При этом подчеркивается, что Хан продолжит занимать пост премьера до назначения временного премьера Пакистана.

"Вследствие роспуска Национальной ассамблеи президентом Пакистана в соответствии со статьей 58 (1) в сочетании со статьей 48 (1) конституции Исламской Республики Пакистан,… Имран Ахмад Хан Ниази немедленно прекратил занимать должность премьер-министра Пакистана", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, президент страны Ариф Алви заявил, что Хан сохранит свою должность до назначения временного главы правительства.

"Имран Ахмад Хан Ниази остается премьер-министром до назначения временного премьер-министра в соответствии со статьей 224 A (4) конституции Исламской Республики Пакистан", - написал он в Twitter.