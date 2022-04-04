Вучич переизбран президентом Сербии

4 апр. 9:12

Действующий президент Сербии Александар Вучич победил в первом туре президентских выборов в Сербии с результатом 59,55%, сообщает Республиканская избирательная комиссии (РИК) Сербии. Результаты опубликованы на основании подсчета более 90% голосов.

Уточняется, что после подсчета 90,71% бюллетеней Вучич (коалиция "Вместе можем все") побеждает с результатом 59,55%. За ним следует экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош (коалиция "Объединенные для победы Сербии) с результатом 17,53%. На третьей позиции расположился Милош Йованович с результатом 5,82%.

На выборах в парламент коалиция "Вместе можем все" во главе с правящей Сербской прогрессивной партией, лидером которой является Вучич, одержала победу с результатом 43,57% голосов.

Второе место с 12,96% заняла коалиция "Объединенные для победы Сербии" во главе с Мариникой Тепич, третье с 11,71% - коалиция во главе с Социалистической партией Сербии Ивицы Дачича, коалиция НАДА получает 5,25% голосов, список "Мы должны" - 4,29%, "Бошко Обрадович - Патриотический блок" - 3,85%, "Милица Джурджевич-Стаменковски - Сербская партия "Заветники" - 3,77%.

Остальные партии не смогли преодолеть порог в 3%, передает ТАСС.