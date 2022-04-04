Посол России: Москва ценит усилия Анкары по содействию переговорам по Украине

4 апр. 8:45

Россия высоко ценит усилия Турции по содействию переговорного процесса по Украине, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"Что будет дальше? Россия будет продолжать добиваться того, чтобы Украина стала дружественной и демилитаризованной, стала государством, в котором не будет угрозы создания очередного нацистского государства, не будет запрета на русский язык, культуру, православную церковь", - сказал он в интервью газете Aydınlık.

Далее дипломат акцентировал снимание на том, что российская сторона ценит усилия Турции по переговорному процессу. "Хочу подчеркнуть: мы высоко ценим усилия Турции по содействию выходу на переговорное урегулирование, именно поэтому мы и согласились на проведение очередного раунда здесь, на турецкой земле", - указал посол.