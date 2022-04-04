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Грузию предупредили об ухудшении погоды

Грузию предупредили об ухудшении погоды

Синоптики прогнозируют, что на западе и востоке Грузии ухудшится погода, информирует Национальное агентство окружающей среды.

Сообщается, что в горных и высокогорных районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможен снег, туман и метель. Шторм может достигать четырех баллов.

"Из-за таяния снега, вызванного повышением температуры воздуха, в эти дни возможно увеличение уровня воды в реках. Для небольших рек это чревато половодьем, а в горных районах сходом лавин и оползней", - приводит данные прогноза Sputnik Грузии.

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