Грузию предупредили об ухудшении погоды

4 апр. 6:55

Синоптики прогнозируют, что на западе и востоке Грузии ухудшится погода, информирует Национальное агентство окружающей среды.

Сообщается, что в горных и высокогорных районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможен снег, туман и метель. Шторм может достигать четырех баллов.

"Из-за таяния снега, вызванного повышением температуры воздуха, в эти дни возможно увеличение уровня воды в реках. Для небольших рек это чревато половодьем, а в горных районах сходом лавин и оползней", - приводит данные прогноза Sputnik Грузии.