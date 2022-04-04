Дистанционных мошенников ищут на Ставрополье

4 апр. 6:45

Житель Ставрополя обратился к правоохранителям в связи с тем, что пострадал от мошенников.

Следствие установило, что житель краевого центра опубликовал в Интернете сообщение, в котором содержалась информация о том, что поучаствов в торгах на фондовой бирже, можно значительно нарастить капитал. Для этого нужно было зарегистрироваться на указанном мошенником сайте и пополнить исходный баланс.

Потерпевший ввел все данные и перечислил 410 тыс рублей, однако дивидендов не получил, а также не смог вернуть свои деньги. По факту возбуждено уголовное дело.