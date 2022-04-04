Авербух прокомментировал состояние Валиевой

4 апр. 6:05

Фигуристка Камила Валиева пришла в форму, она готова к выступлениям с новыми номерами, сообщил советский и российский фигурист, заслуженный мастер спорта РФ, режиссер гала-шоу "Ледниковый период" Илья Авербух.

Ранее сообщалось, что фигуристка впервые стала участницей гала-шоу "Ледниковый период", которое прошло в петербургском спортивном комплексе "Юбилейный", где представила два номера.

"Выступление Камилы Валиевой было блестящим, фантастически красивым. Она - инопланетянка, буквально с другой планеты. Сегодня она не делала четверных прыжков, но был исполнен большой пул тройных прыжков, она откатала два номера и сделала это абсолютно безошибочно", - поделился эмоциями он в беседе с ТАСС.

"Хочу сказать, что форму она уже набрала хорошую, Камила готова идти дальше и бороться. Не так давно она очень удачно выступила и на Кубке Первого канала, мы поддерживаем ее все вместе, и в этом наша сила", - добавил он.