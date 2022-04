Обзор СМИ Кавказа 28 марта - 3 апреля

Ключевым инструментом оказания мер финансовой поддержки в Дагестане стал республиканский Фонд развития промышленности. Поддержка частной инициативы объявлена одной из приоритетных задач. Это мысль, как передает газета "Дагестанская правда", стала одной из главных на заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана.

Финансовая поддержка Фонда предусмотрена в форме предоставления льготных займов со ставкой в размере от 1 до 3%, выделяемых на реализацию инвестиционных проектов. Фонд утвердил девять программ финансирования. В этом году возможности Фонда составляют 189,3 млн рублей. В портфеле Фонда имеются заявки на льготные займы по 5 проектам на общую сумму 145 млн рублей, в стадии подготовки заявки еще по четырем проектам.

По линии Сбербанка с 9 марта начался прием заявок клиентов малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования Банка России. Получить льготные кредиты могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия не выше 13,5% годовых на срок до одного года. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года. Перечень отраслей предприятий, которые подпадают под условия кредита, максимально широкий. В Дагестане по программе льготного кредитования уже поступило заявок на общую сумму 508,2 млн. рублей. Продолжают действовать программы поддержки от Минсельхоза РФ для сельхозтоваропроизводителей, программы от Минцифры, а также действуют кредитные каникулы по 106-ФЗ.

Для оказания содействия в реализации произведенной промышленными предприятиями продукции, в республике функционирует "Биржа импортозамещения". Использование данного сервиса позволит предпринимателям осуществлять оперативный поиск контрагентов по производству и поставкам востребованной продукции, а также обеспечит прямое взаимодействие между производственными компаниями и заказчиками в целях импортозамещения. Сейчас в республике зарегистрировано более 70 предприятий реализующих порядка 250 видов промышленных товаров. Есть планы расширения перечня системообразующих предприятий республики с 67 до 77, которым предусмотрены отдельные меры поддержки.

* * *

Газета "Кабардино-Балкарская правда" со ссылкой на Минсельхоз КБР сообщает, что аграрии региона в 2021 году произвели порядка 12 тыс. тонн семян гибридов кукурузы родительских форм. Потребность в семенной кукурузе республики в сезон составляет 3,5 тыс. тонн, остальную часть республика имеет возможность экспортировать. Семена кукурузы КБР поставляет в Самарскую, Нижегородскую, Ульяновскую, Пензенскую, Томскую, Омскую, Смоленскую, Рязанскую, Свердловскую, Иркутскую области, а также республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтайский и Красноярский края. В 2021 году в рамках импортозамещения в субъекты РФ было отправлено 7,7 тыс. тонн семян кукурузы. Помимо этого, в республике налажен экспорт семенной кукурузы в Азербайджан, Армению, Республику Беларусь, Казахстан, Молдавию, Киргизию и другие страны ближнего зарубежья. В 2021 году было экспортировано свыше 800 тонн семенной кукурузы. В республике работает девять основных семеноводческих хозяйств, которые специализируются на производстве семян гибридной кукурузы. В целом по региону участки гибридизации кукурузы занимают около 4,5 тыс. га. Весь семенной материал соответствует отраслевым и национальным стандартам и сертифицирован.

* * *

Газета "Северная Осетия" сообщает, что правительство республики и генеральный дистрибьютор "Группы ГАЗ" – ГК "Современные транспортные технологии" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Планируется работа над совместными инициативами в транспортном обеспечении коммунальной и социальной сфер, пассажирских и грузовых перевозок, торговли и туризма. Подписание соглашения с РСО–А – одно из мероприятий проекта "Регионы", реализуемого Горьковским автозаводом с 2020 года. Более двух лет "ГК "СТТ" проводит встречи с органами местной власти и корпоративными клиентами в регионах России с целью проработки комплексных транспортных решений, которые адаптируются под нужды и климатические условия конкретной области, республики или края. За 2 года проекта подобные мероприятия прошли в Уфе, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Хабаровске, Махачкале, Грозном и других. "Наш проект "Регионы" охватывает все больше российских городов, – отметил директор по продажам корпоративным клиентам ГК "Современные транспортные технологии" Максим Головнов. - Развитая промышленность и сельское хозяйство Северной Осетии открывают широкие перспективы для сотрудничества в деле обеспечения предприятий республики техникой марки "ГАЗ". Мы видим конкретные направления взаимодействия и уже в ближайшее время приступим к их детальной проработке".

На площади Свободы во Владикавказе прошла выставка автомобилей и автобусов группы "ГАЗ". Было представлено 15 машин марки "ГАЗ" для различных нужд. Среди экспонатов – автобусы "Вектор Next" и "ГАЗельCity", автодом и фудтрак на базе "ГАЗель Next", внедорожный автомобиль для активного отдыха "Соболь Бизнес 4х4", передвижной медицинский комплекс на базе каркасного автобуса "ГАЗель Next", комбинированная дорожная машина и самосвал-бункеровоз на шасси "ГАЗон Next", компактный эвакуатор "ВалдайNext" и другие.

* * *

РИА "Карачаево-Черкесия" сообщает, что четыре проекта из республики стали победителями конкурса грантов Президентского Фонда культурных инициатив. Грантовую поддержку выделили таким проектам, как Тактильная музейная выставка "По темным переулкам истории", Сказки из сундука: фестиваль кукольных театров КЧР, Талантливое лето: инклюзивная программа творческого развития детей в летний период, Творческая лаборатория "Героями не рождаются, ими становятся".

В рамках первого проекта планируется создание экспозиции для незрячих людей. Выставка будет состоять из копий 30 предметов археологических находок раннего средневековья западного Кавказа. Экспонаты будут выставлены на стенде для тактильного осмотра с подробным описанием шрифтом Брайля. Целью проекта "Сказки из сундука: фестиваль кукольных театров КЧР" является популяризация культуры народов КЧР путем создания детского инклюзивного кукольного театра и проведения фестиваля сказок. Проект предполагает возрождение в КЧР жанра кукольного театра на национальных языках. Это поможет детям приобщиться к родной культуре и идентифицировать себя как представителя своей национальности. Проект "Талантливое лето: инклюзивная программа творческого развития детей в летний период" будет реализован с целью создания условий для творческого развития детей в возрасте 7-15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в летний период. Проект направлен на создание благоприятной среды для творческого развития детей и подростков в период летних каникул. В течение трех летних месяцев будет проходить творческая инклюзивная программа, в ходе которой дети и подростки, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, будут создавать творческие продукты, попутно познавая мир, традиционные российские ценности. Проект "Творческая лаборатория "Героями не рождаются, ими становятся" познакомит школьников с подвигами воинов-интернационалистов, проживающих на территории КЧР. По итогам первого в 2022 году конкурса Президентского фонда четыре проекта привлекли в регион более 2,7 млн рублей. Фонд президентских грантов — российская некоммерческая организация, единый оператор грантов президента РФ, предоставляемых на развитие гражданского общества. Одним из основных критериев оценки проектов Фондом стала актуальность проблемы и социальная значимость проекта.

* * *

Горные курорты Северного Кавказа и Кавказских минеральных вод готовы предложить туристам разнообразный отдых во время весеннего туристического межсезонья. Здесь можно увидеть зубров в дикой природе, подлечиться и успеть покататься на лыжах, пишет газета "Черкесск: вчера, сегодня, завтра". "Весной и осенью традиционно наблюдается снижение турпотока, люди ждут более жаркой погоды для отпуска, — отмечает гендиректор официального сайта полномочного представителя президента РФ в СКФО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев. — Однако Кавказ может предложить большой спектр не только развлечений, но ландшафтов и даже погоды. Пока на Эльбрусе продолжается горнолыжный сезон, в 2,5 часах езды от него в Пятигорске температура поднимается до 20 градусов тепла. Регионы СКФО из-за стабилизации коронавирусной обстановки смягчили антиковидные меры, отменили QR-коды и ждут туристов. Здесь можно полностью перезагрузиться: окунуться в аутентичную культуру регионов, в историю страны, поправить здоровье и подняться на высоту альпинистов за 20 минут".



На курорте "Эльбрус", несмотря на приближение апреля, горнолыжный сезон в разгаре. Он самый длинный в стране: в прошлом году завершился только в июле. Туристы без снаряжения могут подняться на современной гондольной канатной дороге на высоту 3847 метров и в ясную погоду увидеть не только две вершины высочайшей горы Европы, но и панораму Кавказского хребта. Курорт "Архыз" расположен ниже, туда уже приходит весна и, скорее всего, в середине апреля горнолыжный сезон будет завершен. Однако там остаются удобные отели с бассейнами и спа-центрами, смотровая площадка на высоте 2240 метров над уровнем моря, развлекательный комплекс и гончарная студия. В окрестностях курорта находятся самая большая в России астрофизическая обсерватория, Тебердинский национальный парк с колонией зубров, которых можно увидеть на экотропе именно весной, аланские православные храмы Х века. Курорт "Ведучи" лучше всего сделать финальной точкой выходных в Чечне. Грозный — это смотровые площадки на небоскребах, одна из крупнейших мечетей мира "Сердце Чечни", Лестница в небо и другие городские достопримечательности. Путь к "Ведучи" лежит мимо Чанты-Аргунского источника, Нихалоевских водопадов, Ушкалойских сторожевых близнецов-башен и музея башен в Итум-Кали. На самом курорте есть спа-центр, качели с видом на горы и всесезонные трассы для лыж и тюбинга.



Тем, кто хочет укрепить здоровье, стоит отправиться в санатории КМВ. Многопрофильными курортами считаются Пятигорск и Кисловодск, в последнем сохранилось здание Главных нарзанных ванн 1903 года. Нарзан — знаменитая минеральная вода наряду с Ессентуками, которую разливают в одноименном городе. Врачи нередко назначают пациентам прогулки по терренкурам и паркам. Известные маршруты проложены в Железноводске вокруг горы Железной, а в Кисловодске разбит крупнейший рукотворный парк Европы площадью почти в 1000 га. В Пятигорске прожил последние годы и был убит на дуэли Лермонтов. В центре города сохранился квартал XIX века с музеем его имени. Многие памятники города созданы по мотивам произведений поэта.