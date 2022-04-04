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Музыка Стравинского прозвучит в Тбилиси

Музыка Стравинского прозвучит в Тбилиси

В Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе в Тбилиси 8 апреля состоится концерт симфонической музыки.

В программе вечера балет Стравинского "Аполлон Мусагет" и духовная кантата Франсиса Пуленка "Stabat mater" для солистов, хора и симфонического оркестра. Партию сопрано исполнит Мариам Пирцхалаишвили. Дирижировать будет маэстро Реваз Джавахишвили.

В концерте участвуют Тбилисский симфонический оркестр, Государственная хоровая капелла Грузии, а также хор Кутаисского оперного театра.

Начало мероприятия в 19:30.

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