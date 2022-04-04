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Жители Новороссийска останутся без воды на три дня

Жители Новороссийска останутся без воды на три дня

Жители Новороссийска на три дня останутся без воды. Ремонтные работы продлятся с 4 по 6 апреля, информирует пресс-служба местной администрации, уточняя, что водоснабжение будет снижено ан 50% с 9:00 до 21:00 5 апреля.

Причина отключения воды – авария на сети Троицкого группового водопровода.

Кроме торо, из-за аварии на сети изменится режим работы в другие дни – холодная вода будет поступать в дома с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00 4 и 5 апреля и с 6:00 до 9:00 6-го числа.

В среду вечером подача будет осуществляться в обычном режиме.

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