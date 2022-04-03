Сборная Азербайджана впервые в истории стала чемпионом Европы по греко-римской борьбе

3 апр. 23:01

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в истории стала сегодня чемпионом Европы в общекомандном зачете, набрав победные 165 очков. Это достижение она добавила к победе в общекомандном зачете сборной Азербайджана по вольной борьбе на том же европейском первенстве в Будапеште.

Из 10 борцов классического стиля, прибывших из Азербайджана под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренера Гасана Алиева, восемь спортсменов завоевали медали.

В категории до 55 кг чемпионом Европы стал Эльданиз Азизли. В категории до 82 кг "золото" взял Рафиг Гусейнов.

Талех Мамедов в категории до 63 кг заработал "серебро".

Мурад Мамедов (до 60 кг), Хасрат Джафаров (до 67 кг), Ульви Ганизаде (до 72 кг), Санан Сулейманов (до 77 кг) и Ислам Аббасов (до 87 кг) получили бронзовые медали. Они принесли команде 25, 20 и 15 очков соответственно.

Второе место среди борцов-классиков заняла сборная Турции со 150 очками, третье – Грузия с 114 очками.

В целом на этом чемпионате Европы Азербайджан установил рекорд и по количеству, и по качеству медалей, и по итоговому числу очков.