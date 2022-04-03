Ушел из жизни Леонид Кравец – один из свидетелей Трагедии в Ходжалы

3 апр. 21:58

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов сообщил в Facebook (запрещена в России), что из жизни ушел Леонид Кравец – пилот, который эвакуировал ходжалинцев во время массовых убийств в Ходжалы 26 февраля 1992 года.

"Час назад получил очень печальную и скорбную весть. После продолжительной болезни в иной мир ушел от нас дорогой друг Леонид Кравец", - написал Джавадов в соцсети.

"У героического пилота Леонида Кравеца имеются исключительные заслуги в видеозаписях ужасов Ходжалинской резни, эвакуации выживших в этой бойне азербайджанцев и доведении до мира правды о карабахском конфликте", - напомнил председатель ОДАУ, добавив, что азербайджанский народ всегда будет за это благодарен ему.