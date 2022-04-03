"Сочи" не смог прервать беспроигрышную серию "Зенита"

3 апр. 21:14

Сегодня в Сочи на стадионе "Фишт" состоялась встреча "Сочи"-"Зенит" в рамках 23 тура Тинькофф-Российской премьер-лиги. Матч, на который пришли 10307 зрителей, завершился со счетом 0:0.

Таким образом, "Зенит" уже 12-й матч завершает без поражения – после того, как 16 октября в гостевой встрече проиграл "Арсеналу" со счетом 1:2.

"Сочи", в свою очередь, уже третий матч не может выиграть: до этого он с таким же счетом 0:0 сыграл с "Химками", а перед этим в домашнем матче проиграл "Крыльям Советов" 2:3.

При этом ранее матчи "Сочи"-"Зенит" никогда не завершались вничью.

Таким образом, "Зенит" остается на первой строчке турнирной таблицы с 49 очками. "Сочи" находится на четвертой строке с 39 очками.