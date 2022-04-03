Ураган из Ингушетии придет в Кабардино-Балкарию

3 апр. 20:44

Вслед за ингушскими спасателями штормовое предупреждение объявило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Ураган в республике продлится, как и в Ингушетии, до вторника.

"По данным Гидрометцентра, в период с 14:30 до 15:30 (мск) и до конца суток 3 апреля, в течение суток 4 апреля на территории республики ожидается сильный юго-западный ветер до 30 м/с", - приводит сообщение спасателей КБР ТАСС.

В связи с этим жителям Кабардино-Балкарии рекомендовано избегать шаткие строения и дома с некачественной кровлей, а также не ставить автомобили вблизи деревьев и ветхих построек.