Саудовская Аравия и ОАЭ дают отпор Байдену

Когда Джо Байден решил "распечатать" стратегические запасы нефти в США, два его крупнейших нефтедобывающих союзника держали свои резервуары крепко закрытыми. ОАЭ и Саудовская Аравия дают отпор президенту США, который пытается противостоять резкому росту цен на нефть, вызванному специальной операцией России на Украине.

The Guardian отмечает, что отказ Саудовской Аравии и Эмиратов помочь Байдену или даже отвечать на его звонки привел отношения стран Персидского залива с Вашингтоном к беспрецедентно низкому уровню. Приток российских богатств в Дубай, в то время как США и Европа пытаются задушить российскую экономику, еще больше обострил ситуацию.

Добавьте к этому все еще затянувшиеся переговоры между Вашингтоном и Тегераном, которые могут привести к отсрочке санкций в обмен на возвращение Ирана к ядерной сделке, и вы увидите явные признаки неустойчивой дружбы - с потенциалом переписать геополитическую обстановку в регионе.

Официальные лица в Абу-Даби и Эр-Рияде в последние недели были нехарактерно прямолинейны в разговорах с приезжавшими дипломатами о характере их недовольства и о том, насколько далеко они готовы их принимать.

Такое же мнение разделяли видные саудовские и эмиратские комментаторы. Бывший главный редактор Al-Arabiya Мохаммед аль-Яхья выбрал неожиданную площадку Jerusalem Post, чтобы обнародовать свои взгляды на противостояние. "Отношения между Саудовской Аравией и США переживают кризис, - написал он. – В США не понимают, насколько глубоким и серьезным стал раскол. Более реалистичная дискуссия должна сосредоточиться на одном слове: развод. Когда Барак Обама вел переговоры о ядерной сделке с Ираном, мы, саудовцы, понимали, что он добивается разрыва 70-летних отношений".

Аль-Яхья противопоставил требования Вашингтона дипломатии Пекина: "В то время как американская политика изобилует сбивающими с толку противоречиями, китайская политика проста и прямолинейна. Пекин предлагает Эр-Рияду простую сделку: продай нам свою нефть и выбери любую военную технику из нашего каталога; в свою очередь, помогите нам стабилизировать глобальные энергетические рынки. Другими словами, китайцы предлагают шаги по образцу американо-саудовской сделки, которая стабилизировала Ближний Восток на 70 лет".

В последние месяцы Бретт Макгерк, координатор Белого дома по Ближнему Востоку, был частым гостем в Эр-Рияде, пытаясь наладить отношения, которые испортились вскоре после инаугурации Байдена, когда он отказался говорить с фактическим лидером Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

Эта позиция задала тон последовавшему противостоянию. И принц Мухаммед, и его коллега в ОАЭ Мухаммед бен Заид по-прежнему глубоко настороженно относятся к решимости администрации США протолкнуть ядерную сделку, которая позволит Ирану полностью ослабить санкции в обмен на отказ от возможности создать ядерное оружие.

Видимое отсутствие поддержки со стороны Вашингтона для возглавляемой Саудовской Аравией кампании против хуситов в Йемене усилило тревогу. Дипломатия Дональда Трампа была формулой, более знакомой обеим сторонам, и ее с готовностью применил Китай, с которым каждый рассчитывает на более тесные связи в торговле, энергетике и даже в сфере безопасности.

Профессор Абдулхалек Абдулла, известный политолог, назвал кризис с Вашингтоном худшим за "50 лет". Он высказал целый ряд жалоб на Белый дом, которые накопились, в частности, во время работы администрации Байдена. В статье в ливанской ежедневной газете Annahar он написал: "Отношения ОАЭ с американским партнером поставлены на карту, они находятся на распутье. Несомненно, задача исправления недоразумения ложится на плечи администрации Байдена. ОАЭ много вложили в свои отношения с Вашингтоном. Мы разместили большую часть инвестиций огромных суверенных фондов на американских рынках, исключая азиатские и европейские рынки, и хотели увеличить торговлю с Вашингтоном".

Абдулла полагает, что ОАЭ почувствовали себя оскорбленными тем, что Вашингтон не подписал соглашение о поставке новых истребителей F-35. Они также были возмущены отдалением Байдена после удара по Абу-Даби.

"Что еще хуже, так это возражение администрации Байдена против суверенных решений Эмиратов, таких как прием Башара Асада и оказание давления на Абу-Даби с целью увеличения добычи нефти вне контекста соглашения ОПЕК. Все это происходит в то время, когда Америка перестала быть единственной сверхдержавой в мире, что побудило ОАЭ и другие страны диверсифицировать партнеров", - утверждает Абдулла.