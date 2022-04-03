Психолог: смех повышает стрессоустойчивость

3 апр. 20:29

Смех делает людей не только более счастливыми, но и креативными и стрессоустойчивыми, сообщила клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова Агентству городских новостей "Москва".

"Когда мы смеемся, меняется химия нашего мозга. Мы становимся более счастливыми, креативными и стрессоустойчивыми. Также мы кажемся окружающим более умными и заслуживающими доверия", - рассказала специалист.

Ошемкова подчеркнула, что "люди с ярко выраженным чувством юмора даже живут дольше".

Хороший юмор, отметила она, построен на неожиданностях и нарушении ожиданий, а плохой - на высмеивании других. При этом важно уметь признавать, если шутка была неудачной, это помогает восстановить доверие.