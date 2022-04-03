Грузия все-таки построит порт Анаклия

3 апр. 20:15

Глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили заявил сегодня, что глубоководный порт Анаклия обязательно будет построен. При этом проекту необходим новый инвестор, а для его поиска нужно сначала завершить дела в арбитражном суде.

Напомним, что проект порта Анаклия был заморожен два года назад, после того как инвесторы не выполнили свои финансовые обязательства. С января 2020 года "Консорциумом развития Анаклия" и вложивший деньги в проект бизнесмен Боб Мейер судятся с правительством Грузии в арбитраже, требуя возместить убытки в $1 млрд и восстановить контракт по постройке порта.

"Проект Анаклия сложный, довольно крупный. У нас есть несколько заинтересованных инвесторов, которые уже ведут переговоры с государством. Мы также провели детальное исследование с известным международным исследовательским институтом MTBS, который изучил порты Грузии в целом", - сообщил министр экономики.

Давиташвили добавил, что пока идут суды, власти работают над улучшением уже существующей портовой инфраструктуры. "Для нас важно модернизировать существующие порты, и этот процесс продолжается", - заверил он, пишет Спутник-Грузия.