Британия приготовилась национализировать Gazprom Marketing & Trading Limited

3 апр. 19:43

Телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники сообщил, что британские власти намереваются уже в ближайшие дни национализировать Gazprom Marketing & Trading Limited, которая до конца марта была дочерней компанией "Газпрома".

Напомним, что "Газпром" 31 марта сообщил, что вышел из немецкой Gazprom Germania Gmbh, которой принадлежала GM&T. Таким образом компания перестала быть российской, однако Лондон все равно хочет национализировать ее, если только GM&T не раскроет информацию о новых владельцах.

В компании пока не стали раскрывать эти данные, но заявили, что тесно сотрудничают с британским энергорегулятором Ofgem и в целом исполнительной властью для снижения рисков европейских энергетических и финансовых рынков от деятельности GM&T.

Уточняется, что у GM&T порядка 30 тыс корпоративных клиентов, в том числе больницы в Британии. Она поставляет 20% газа британским потребителям, причем не только российского.

Лондон объясняет желание национализировать GM&T "страховкой на случай банкротства компании", которое может наступить из-за антироссийских санкций. Оценочная стоимость национализации бывшей "дочки" "Газпрома" составляет $5,25 млрд.