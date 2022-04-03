Северный Кавказ и Кубани первыми в России прогрелись до +30

3 апр. 18:58

На Кубани и Северном Кавказе сегодня впервые с начала года была зафиксирована жаркая погода с температурой воздуха выше +30, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он уточнил, что +30 и больше сегодня было в Краснодарском крае, Адыгее, в Ставропольском крае, Чечне и Северной Осетии.

При этом рекордсменом дня стал чеченский Шатой с максимум в +32,6.

Тишковец предупредил, что весенняя жара не задержится в регионе надолго, поскольку с северо-запада на российский юг идет холодный атмосферный фронт. Из-за этого вскоре на Кубани и Северном Кавказе начнутся дожди.

Тем не менее, весь апрель по прогнозам синоптиков станет для региона на 0,5-2 градуса жарче нормы.