В Ингушетии ждут ураган скоростью до 115 км/ч

3 апр. 18:43

ГУ МЧС РФ по Ингушетии объявило сегодня штормовое предупреждение, которое будет действовать до вторника 5 апреля.

Уточняется, что в горных районах республики нарастает сильный ветер, его порывы будут достигать скорости в 115 км/ч.

"Убедительная просьба не сжигать в такую погоду мусор и траву на своих участках и при уборке улиц", - призвал ингушские спасатели.

Также во время урагана нежелательно оставлять машины под рекламными щитами, шаткими конструкциями и деревьями. Лучше не ходить рядом с легкими металлическими объектами, а на дороге тщательно соблюдать дистанцию и не превышать скоростные ограничения.