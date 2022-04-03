МИД ИРИ: Тегеран и Вашингтон близки к ядерному соглашению

3 апр. 18:28

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем сообщил сегодня, что Тегеран передал новейшие предложения по ядерной сделке Вашингтону через Брюссель и надеется на скорый позитивный итог переговоров.

"Мы близки к соглашению на венских переговорах, и мы передали наши предложения по остающимся вопросам американской стороне через верховного представителя ЕС, и теперь мяч – на стороне поля США", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

Генсек ООН со своей стороны выразил надежду на скорейшее заключение новой ядерной сделки.

Также Абдоллахиян и Гутерриш обсудили ситуацию в Йемене. Глава МИД Ирана заявил, что вслед за временным прекращением огня должна последовать полная стабилизация Йемена, включая отмену гуманитарных санкций.