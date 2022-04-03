США покупают по 100 тыс баррелей российской нефти в сутки

3 апр. 18:13

Замсекретаря Совета Безопасности России Михаил Попов в интервью "Комсомольской правде" сообщил сегодня, что США резко увеличили импорт российской нефти.

"США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок "черного золота" на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки", - сообщил он.

Также Попов рассказал, что США выдали американским компаниям разрешением на покупку в России минеральных удобрений как товаров первой необходимости.

Замсекретаря Совета Безопасности России призвал Европу действовать аналогично, поскольку от США и далее стоит ждать подобных "сюрпризов".

Напомним, что США ввели эмбарго на российскую нефть 8 марта.