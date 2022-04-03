Глава МИД Италии: сотрудничество с Баку входит в приоритеты Рима

3 апр. 17:58

Италия крайне заинтересована в работе Южного газового коридора, заявил в интервью Trend глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

"С точки зрения энергетической безопасности создание ТАР (западная часть Южного газового коридора, доставляющая газ в Италию – прим. ред.) оказалось дальновидным решением… TAP укрепил нашу роль, как регионального газового хаба в Европе, обеспечив при этом большую конкурентоспособность для нашего бизнеса и выгоды для потребителей", - сообщил он.

Ди Майо заявил, что с течением времени сотрудничество Италии с Азербайджаном только укрепляется. "Его дальнейшее развитие является приоритетом для итальянского правительства. Это, безусловно, может произойти с расширением Южного газового коридора… Азербайджан – это наш первый поставщик нефти, а теперь и третий поставщик природного газа. Энергетика представляет собой важнейший аспект нашего двустороннего сотрудничества", - сказал глава МИД Италии.