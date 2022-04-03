Госдепартамент: США ежедневно ужесточают санкции против России

3 апр. 17:43

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN заявил, что Вашингтон ужесточает антироссийские санкции на ежедневной основе.

"Мы делаем это каждый день. Ужесточаем введенные санкции, создаем новые. Причем делаем это в связке с Европой и другими партнерами", - подчеркнул он.

В связи с этим Энтони Блинкен спрогнозировал, что экономика России в 2022 году снизится на 10% в сравнении с 2021 годом. "Будет значительный контраст с экономиками, подобными американской, которые быстро растут", - сказал госсекретарь США.