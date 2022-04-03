Премьер Грузии опроверг президента: грузинских санкций против России нет и не будет

3 апр. 17:29

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находясь в Аджарии, опроверг слова президента Саломе Зурабишвили о том, что грузинские власти присоединились к западным санкциям против России. Глава грузинского правительства подчеркнул, что Тбилиси никогда не присоединится к антироссийским экономическим санкциям.

"Еще раз хочу пояснить. Введения экономических санкций со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа", - приводит его слова Спутник-Грузия.

Гарибашвили обратил внимание, что правительство Грузии, принимая решения, заботится прежде всего о национальных интересах республики и относится к любым действиям с большой ответственностью.

Также премьер-министр Грузии отметил, что республика за 30 лет успела пережить три войны и понимает, как важно учиться хотя бы на собственных ошибках – включая попытки экономического давления на России.

"Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране. Война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", - заключил Ираклий Гарибашвили.