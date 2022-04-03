Узбекистан купит у Казахстана 100 тыс т пшеницы и муки

3 апр. 17:14

Правительство Узбекистана постановило купить в Казахстане 100 тыс т пшеницы третьего класса и муки в целях борьбы с инфляцией продовольственных товаров. Казахстанские компании предлагают низкие цены на эти позиции.

При этом контракты на покупку пшеницы и муки еще предстоит подписать – узбекское руководство намеренно сделать это до августа, пишет Podrobno.uz.

После закупки пшеницы и муки в Казахстане эти товары будут продаваться в Узбекистане на бирже.

Также Минсельхоз и МЭР Узбекистана получили поручение проработать импорт еще 500 тыс т пшеницы.