Словакия согласилась покупать российский газ за рубли

3 апр. 16:43

Словакия будет покупать российский газ за рубли, если Москва ставит такое условие, заявил сегодня глава словацкого Минэкономики Рихард Сулик, пояснив, что Братислава не может допустить прекращение газоснабжения.

"Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить рублем, то платим рублем", - подчеркнул он в эфире Словацкого ТВ.

Напомним, что Словакия на 85% зависит от российского газа. Сулик обратил внимание, что при всем желании диверсификация поставок газа в страну займет многие годы.

Глава Минэнерго Словакии признал, что Евросоюз должен искать совместное решение, однако Братислава не поставит под угрозу свои национальные интересы. "Нас нельзя отрезать от газа", - предупредил он еврочиновников.