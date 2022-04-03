В Дагестане туристам предложат посмотреть на производство урбеча и ножей

3 апр. 16:27

Как сообщили сегодня в Минтуризме Дагестана, ведомство разрабатывает для туристов экскурсии на производства урбеча, кизлярских ножей, кизлярского коньяка и традиционных кубачинских украшений.

"В рамках развития промышленного туризма запущен турмаршрут на Чиркейскую ГЭС, также планируется разработка турмаршрутов с включением предприятий "Дагестан Стекло Тара", Кизлярского коньячного завода, производственного предприятия "Кизляр", международного аэропорта "Махачкала", предприятия по производству урбеча и частных мастерских по изготовлению кубачинских серебряных изделий", - приводит сообщение Минтуризма ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в Дагестане уже работают 66 маршрутов для туристов. Новые объекты сферы отдыха строятся в Дербентском, Каякентском и Карабудахкентском районах. В частности, в Дербенте появится канатная дорога, магальная часть города будет комплексно благоустроена.

Напомним, что в прошлом году Дагестан посетило свыше 1 млн туристов.