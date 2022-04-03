Армянские националисты возобновляют серию митингов в Ереване

3 апр. 16:12

Националистические блоки "Армения" и "Честь имею" анонсировали сегодня в двух районах Еревана митинг 5 апреля против действующих властей. Митинг приурочен к поездке премьер-министра Никола Пашиняна в Брюссель, где он проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в присутствии главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Мы информируем наших граждан, будем делать это также завтра и послезавтра, чтобы 5 апреля, в 18:30 на акцию пришли не только наши сторонники, но и те, кто за это время осознал, какая опасная ситуация у нас сложилась", - заявил лидер фракции "Армении" в армянском парламенте Сейран Оганян, известный как один из организаторов массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы в 1992 году.

Армянские националисты заявляют, что готовность режима Никола Пашинян подписать мирный договор с Азербайджаном равносильна потере Арменией суверенитета.